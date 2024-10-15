Meyve sebzeye stok sınırı

Yaş meyve ve sebzelerin tarladan sofraya kadar olan lojistik, tanzim ve diğer süreçlerindeki firenin en aşağıya indirilmesi için çeşitli adımlar atılırken, tezgahtaki firenin önüne geçmek için de çözüm aranıyor. Yetkili kurullarda konuşulan formül sayesinde, tarladan sofraya kadar yaklaşık yüzde 20 fire verilen yaş meyve ve sebzenin manav ve marketlerdeki kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. Tartışılan formül kapsamında halden ya da tarladan direkt satıcının aldığı meyve ve sebzeler, piyasaya sınırlı bir şekilde verilecek. Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından konunun takibinin Ticaret Bakanlığınca yapılması gündemde. Bu sayede sebze ya da meyvelerin tezgahta veya stoklarda bekleyerek çürümesi engellenecek, böylece satıcı ve tüketici çürüme maliyetinden kurtulacak.

FAZLA ÜRÜN İÇİN SOĞUK DEPO ŞARTI



Çalışma kapsamında perakende olarak meyve sebze satan esnaflara stok kısıtlaması getirilmesi de değerlendiriliyor. Ancak soğuk hava deposu bulunan esnafların alımı daha fazla yapabilmesi yönünde formülün de esnetilebileceği belirtiliyor. Ancak reyonlarında satış yapanlar için üründen ürüne bozulma süresine göre belirli stok kısıtları getirilmesi öngörülüyor. Soğuk depo kurulması için teşvik sağlayacak bu sistem ile ürünlerin depolarda daha uzun süre beklemesi sağlanacak ve yüz milyonlarca TL'lik meyve ve sebzesi çöpe dökülmeyecek.

33 MİLYON TON ÇÖPÜN YARISI GIDA



Sebze meyve hallerinde yapılan yüzde 20'lik firenin yanı sıra evlerde de fire gerçekleşiyor. Türkiye'de bir yılda toplanan 33 milyon ton çöpün yaklaşık 15 milyon tonu gıda ürünlerinden oluşuyor. Çöpe atılmasının yanı sıra farklı şekillerde israf edilen gıdalar Türkiye'de yıllık yaklaşık 26 milyonu buluyor.

Ali Kürşat Büyükada