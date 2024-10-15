Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu oldu

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile Cansu Canan Özgen'i aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Cansu Canan Özgen, hatta kendisini arayan kişinin banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lira başka hesaba transfer yaptı. Durumu fark eden Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına düştüğünü anlayınca durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Hesaba bloke konulmasının ardından ünlü sunucu şüpheliler hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI



Cansu Canan Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiği maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Suçluların tespit edilip zararının giderilmesini talep ederek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. ekipler tarafından tespit edildikten sonra kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve suçunu reddettiği belirtildi.

İddianamede şüpheli kişi hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.