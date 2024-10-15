Kredi ve kredi kartı yapılandırması başladı!
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatı başladı. Kamu bankalarının başını çektiği yapılandırma fırsatında özel bankalarda devreye girerek borçları 60 ay vadeye bölme fırsatı tanıdı.
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan
ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için getirilen
yapılandırma fırsatı başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada
başı çekti. Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi
buldu.
Özel bankalar arasında da uygulamayı başlatan ilk bankalar İş Bankası ve Akbank oldu. Akbank ihtiyaç kredisinde borç yapılandırmasına başlarken, bugün de kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkanını sunacak.
Vatandaşlar şubeye giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisinde ödeyemediği borcu 60 aya kadar yeniden vade yaptırabiliyor. Kredi kartında borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor.
FAİZ İNERSE YENİDEN...
Bankacılar, faizin düşmesi durumunda vatandaşların yeni oranlardan tekrar yapılandırmaya gidebileceğini belirtiyor. Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak.
Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem
borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar
24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu
25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira
olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4.75
olacak.
ŞARTLARI NELER?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç
kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirmişti.
Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, kredi kartı borç bakiyelerini
60 aya kadar taksitlendirebiliyor. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın
asgari ödeme tutarına ekleniyor.
Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam
edebiliyor. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki
kartı limiti artırılamıyor.
İhtiyaç kredilerinde de ödeme 30 günden fazla gecikirse 60 aya kadar yapılandırılabiliyor.
1 yıl içinde başvurmak şart.
50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?
Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı buluyor.
Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira oluyor. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşıyor. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.