Korkunç miras vahşeti! Cesedini telle bağlamışlar

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner, geçen 25 Eylül'de kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.



Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülmüş olabileceğini düşünerek soruşturma başlattı.



Aralıksız süren arama çalışmalarına, geçen cumartesi günü, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.

KALDIRIM TAŞLARINI BAĞLAYIP NEHRE ATTILAR

Yalçıner'in öldürülüp ağırlık bağlanarak, Kızılırmak üzerindeki köprülerden birinden atılmış olabileceğini değerlendiren JÖAK Sualtı Arama Timi, çalışmaları, köprü altlarında yoğunlaştırdı.

Bölgenin coğrafi yapısını ve yol güzergahlarını inceleyen tim, önceki gün çalışmalarını Karakeçili İlçesine bağlı Çeşnigir köprüsü altında yoğunlaştırdı. Köprünün altına dalış yapan dalgıçlar, Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedini 7 metre derinlikte buldu.Yalçıner'in tabanca ile öldürüldükten sonra cesedine telle 70 kilogram kaldırım taşları bağlanarak Kızılırmak'a atıldığı belirlendi. Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MİRAS KAVGASINA KURBAN GİTTİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle miras anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği belirlendi.

Evli olduğu ancak eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yalçıner'i öldürmekle suçlanan kardeşleri Ş.G. ve Y.G., komşusu K. U. ile D.G. ve H.U. tutuklandı.



NARİN'İ BULAN JÖAK TİMİ BULDU

Sevgi Gülden Yalçıner'in 70 kiloluk kaldırım taşına bağlandıktan sonra cesedinin bahçe ve inşaat teli ile sarıldığı daha sonra Kızılırmak'a atıldığı belirlendi.



7 metre derinlikte JAK Sualtı dalgıçları tarafından bulunan Yalçıner'in tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı.Yalçıner'in Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cansız bedeninin Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Halit TURAN