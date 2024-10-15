Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Danıştay, 20 bin öğretmen alımında mülakatlara ilişkin açılan tüm davaları sonuçlandırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 09:50, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:09
Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin mülakatlara karşı Danıştay'a dava açılmıştı.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Danıştay'ın mülakatlara karşı açılan tüm davaları sonuçlandırdığı ve tüm davalara red kararı verdiği öğrenildi.
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