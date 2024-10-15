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Ortaokullarda, Hukuk ve Adalet dersini 1 milyon 147 bin öğrenci seçti

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, gençlerin özgüven, eşitlik, hukuk, özgürlük, sorumluluk ve adalet bilinciyle yetişmesi için hazırlanan ve ortaokullarda seçmeli ders olarak müfredata alınan Hukuk ve Adalet dersini tercih eden öğrenci sayısı 1 milyon 147 bin 799'a ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 10:55, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:56
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Ortaokullarda, Hukuk ve Adalet dersini 1 milyon 147 bin öğrenci seçti

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan Hukuk ve Adalet dersi, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıflarda seçmeli ders olarak okutuluyor.

Ders kitabında, "Yaşamımızda Hukuk ve Adalet", "Haklarımız ve Sorumluluklarımız", "Hukuki Sorunlarımız" ve "Hukuki Çözümlerimiz" başlıklı 4 ayrı ünite yer alıyor.

Ders kapsamında hukuk, adalet, hak ve sorumluluk gibi kavramlar ile hukuki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruluyor, öğrencilere CİMER ve UYAP gibi uygulamalar hakkında bilgi veriliyor.

Kitapta adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılıyor.

Hukuk ve Adalet dersi bugüne kadar 1 milyon 147 bin 799 öğrenci tarafından tercih edildi.

- Hakim ve savcılar derse katılıyor

Hakim ve savcılar, davet üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki ortaokullarda Hukuk ve Adalet derslerine katılarak, adaletin nasıl tesis edildiğini çocuklara anlatıyor.

Çocuklar, her türlü uyuşmazlık hakkında karar verici konumda olan hakim ve savcılara yönelttikleri, suçlular, davalar ve meslek ile ilgili sorulara cevap buluyor. Ayrıca çocuklar, hukuk mezunu kariyer meslek mensuplarını doğrudan tanıyarak, kendi gelecek meslek tercihlerine ilişkin bilgi de ediniyor.

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