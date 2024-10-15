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Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrencilerin küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı proje kapsamında Sivas'ta açılan mesleki ortaokulda öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 11:32, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:45
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Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı

Bursa, Konya ve Burdur'un da aralarında bulunduğu 4 pilot ilden biri olan Sivas'taki mesleki ortaokul, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında açıldı.

Ortaokul için başvuru yapan 160 öğrencinden 30'u sınavı geçerek eğitim almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, AA muhabirine, proje kapsamındaki mesleki ortaokul sayısının gelecek dönemde artırılmasının planlandığını söyledi.

Öğrencileri eğilimlerine göre yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yener, "Öğrencilerimizi bilinçli bir şekilde mesleklerle ilgili bilgilendirebilmeyi hedefliyoruz. Rehber öğretmenlerimizin tecrübelerini sahaya daha iyi yansıtabilmek anlamında çok ciddi bir çalışmadır." dedi.

Yener, mesleki ortaokul için başvuru yapan 160 öğrenci arasından sınavı kazanan 30 öğrenciyle dersbaşı yaptıklarını ifade etti.

Mesleki ortaokulların kamuoyunda bilinirliğinin arttığında teveccühün daha fazla olacağını dile getiren Yener, "Öğrencilerimizin burada hem akranlarıyla hem de kendilerinden büyük ağabeylerinin rehberliğinde olmaları onlara çok olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Tüm meslek liselerimiz yüzde 100 doluluk oranında"

Okulda mesleki eğitimle ilgili verilecek derslerin yanı sıra diğer ortaokuldaki derslerin de işleneceğini aktaran Yener, şöyle konuştu:

"Burada öğrencilerimize ekstra olarak eğilimleri doğrultusundaki yönlendirme çok kıymetli olacak. Yani rehberlik kısmı en büyük kazanımımız olacaktır. Bir hafta gibi kısa sürede 160 öğrencimizin bu okul için başvurması ileride bu okullara olacak talebi gösteriyor. Bu öğrencilerimiz başka okullara yerleşmişlerdi, o okullarını bırakarak buraya geldiler. Eğer burada bir öngörüsüzlük olmuş olsaydı, bu kadar talep olmazdı diye düşünüyorum. Sivas'ta bu yıl tüm meslek liselerimiz yüzde 100 dolulukta. Kontenjanlarımız belki tarihte görülmemiş doluluk oranında. Bu aynı zamanda tüm Türkiye çapında olan bir görüntüdür. Bu da meslek liselerinin geldiği nokta, mesleki ortaokullara olacak talebi de gösteriyor."

- "TEKNOFEST yıllarca anlatmak istediğimiz tabloyu bir çırpıda anlattı"

Yener, ortaokullarda Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve TÜBİTAK'la ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını ve bunun hasılatının alındığını söyledi.

Öğrencilere artık bilim ve teknolojiyle ilgili çok şey anlatma gereksinimi duymadıklarını vurgulayan Yener, "Çünkü artık çok şeyi görüyorlar. Adana'daki TEKNOFEST yıl boyunca ya da yıllarca anlatmak istediğimiz tabloyu bir çırpıda anlattı." şeklinde konuştu.

Teknolojik olarak savunma alanında gelinen noktanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Yener, bunun onur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Beyza Zühre Taçlı ise bilişim ve teknolojiye ilgi duyduğu için bu okulu tercih ettiğini dile getirdi.

Elif Eslem Şimşek de mesleki ortaokul sınavını kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Teknolojiyle alakalı çok şey bilmek istiyorum. Yazılım ve teknolojik aletlerin nasıl yapıldığını çok merak ediyorum." dedi.

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