Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal risk haritası çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 12:06, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:06
Yazdır
Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkartılacak

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Göktaş, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin "sosyal risk haritası" olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak."

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek." ifadesini kullandı.

Pilot çalışma başlattıklarını da aktaran Göktaş, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız." diye konuştu.

- Bireylerin ihtiyaçları belirlenecek

Bir gazetecinin, ailelere yönelik danışmanlık hizmetine ilişkin sorusu üzerine Göktaş, sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirtti.

Yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlara sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini, daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.

İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve işbirliği artırılacak. Böylelikle bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber