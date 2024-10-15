Gebze Belediyesi: Tesisimizden 75 hayvan kaçırıldı, mamalar gasp edildi

Gebze Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "11 Ekim Cuma günü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize hayvansever kisvesiyle giren bir grup, doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak hepimizi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle bir kamuoyu duyarlılığı oluşturdu. Olay bütün boyutlarıyla tarafımızdan yargıya intikal ettirildi. Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında, bir takım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın tesisten kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasp edildiği tespit edildi. Yapılan bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz. Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veteriner hekimler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.