Siverek'te otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Araç sürücüsü Hasan Şahin ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Mahmut Koçak ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Diyarbakır-Siverek karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasan Şahin'in kullandığı 46 BG 657 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Mahmut Koçak ağır yaralandı.

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