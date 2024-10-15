Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ülke genelinde bu yıl yapılacak ilk ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 13:32, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:07
Yazdır
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Eylül 2023'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmiş, yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanmıştı.

Bu yılın eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9. ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde 12 ortak yazılı sınav yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu veya kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayınlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe dersi 7, 6. sınıf matematik dersi 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 8, 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Konu soru dağılım tabloları için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber