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Bedavacı akrabalarından sıkıldı, 'akrabalar giremez' pankartı astı

İzmir'in Konak ilçesinde bir büfe sahibi, yiyip içip para vermeyen akrabalarından sıkıldığı için dükkanına 'Akrabalar giremez' yazılı pankart astı. Bedavacı akrabalarından sıkıldığını söyleyen esnaf, "Kazandığımı onlara vermiş oluyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 14:21, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:30
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İzmir Konak'ta 5 yıldır büfe işleten Mehmet İçin, iş yerine gelen ve sürekli yiyecek içecek alıp parasını vermeyen akrabalarına isyan etti. Kalabalık bir aileye mensup olan İçin, iş yerine gelen akrabalarının çay, kahve, meşrubat ve sandviç yediğini ama parasını vermediğini söyledi. Yaşadıklarının ardından isyan ettiğini söyleyen esnaf, dükkanın içine ve sandalyelerin bulunduğu kısma 'Akrabalar giremez' yazılı pankart astı. Akrabalarının pankartı görmesine rağmen hala geldiklerini, yazıyı kimsenin de üstüne almadığını söyleyen Mehmet İçin, "Yazıyı görüp gülüp geçiyorlar; kimse üstüne alınmıyor" diye konuştu.

"Dolaplardaki içecekleri sakladık"
Akrabaların bedava içecek almalarını önlemek için dolaplardaki içecekleri sakladığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet İçin, "4 tane dolabımız vardı içindekilerin hepsini saklamak zorunda kaldım. Yeğen, dayı, amca, hala hepsi gelip dolabı açıyorlar ve meşrubat içip parasını vermiyorlar. Artık çok sıkıldık. Alttaki dolaba koydum içecekleri, oradan da bulup eğilip alıyorlar. Onu da boşalttım ve içecekleri depomuzda saklamaya karar verdim. Yarın bir gün depoyu da keşfedip oradan da alırlar. Bu yüzden artık sıkıldım ve dükkana bu pankartı astım. 'Akrabalar giremez!' Para da vermiyorlar zaten. Yarın bir gün benim paraya ihtiyacım olsa hiç biri yardım etmez. Kazandığımı resmen onlara vermiş oluyorum. Ama yine bu pankartı da görseler gelecekler. Hiç biri de yazıyı görüp sözü üstüne almıyor. İzmir'in en lüks yerlerinde çay içer 50 lira verir, kahve içer 100 lira verir ama benden içtikleri çaya 7,5 lira para vermezler. Artık çay bile demlemiyorum, çay ocağına döndürdüler burayı. Çay bulaşığı yıkamaktan işime bakamıyorum. Bedavacı akrabalardan artık sıkıldım" diye konuştu.

"Akraba değil akreptirler"
İş yerinin ortağı olan Hasan Eriş ise, "Akrabalardan sıkıldığımız için bu pankartı astık; yeter artık. Gelen yiyor, içiyor, parasını vermiyor. Akraba değil akreptirler" sözlerine yer verdi.

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