2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak

Meclisin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, TBMM'ye sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonrasında Genel Kurul'da görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesi olan 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazır hale gelen bütçeyi bağlayacak.

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