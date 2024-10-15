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Sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler

Afyonkarahisar'da, 'yol verme' tartışmasında 3 kişi aracının camından çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Polis sireninin duyulmasıyla tarafların hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 17:26, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:22
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Sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler

Afyonkarahisar'da geçen hafta perşembe günü 1'inci Sanayi Sitesi girişi yolunda iki otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüleri, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Tartışma, trafiğin durmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen kişiler önde duran diğer otomobilin sürücüsüne saldırdı. 3 kişi camdan çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla dövdü. Polis aracına ait siren sesinin duyulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları, yoldan geçen başka aracın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde 3 kişinin tartıştıkları diğer aracın sürücüsünü dövdüğü, polis aracının siren sesinin duyulmasıyla tarafların ayrılıp araçlarına bindiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

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