İstanbul'da down sendromlu çocuğun camdan attığı iddia edilen bebek öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Bebeğin yattığı odaya giren İlayda Nur Ö, henüz 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D'yi pencereden attı.

Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'ta Huriye S, down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile komşuları Sultan D. ve Murat D'nin 6. kattaki evlerine misafirliğe gitti.

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