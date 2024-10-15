Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül

Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül

Ordu Valisi Muammer Erol, O.H. (66) adlı hükümlüyü hakkında yakalama kararı çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polisler Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'i 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 17:45, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:37
Yazdır
Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül

Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'kasten yaralama' suçundan hakkında 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.H. için 8 Ekim günü saat 17.42'de yakalama kararı çıkarıldı. Karardan bir dakika sonra saat 17.43'te Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uygulama noktasında, polis ekipleri durdurulan araçtaki O.H,'yi gözaltına aldı. O.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

VALİDEN POLİS MEMURLARINA TEŞEKKÜR

Vali Muammer Erol, hızlı ve başarılı müdahaleleri nedeniyle Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'e 'Başarı Belgesi' verdi. Vali Erol, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Aranan şahsı 1 dakika içinde yakalayarak adalete teslim eden memurlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını tebrik ederek, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ilgili övgüde bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Şahsın aynı gün, 1 dakika sonra yakalanarak cezaevine teslim edilmesi ekiplerimizin özverili çalışmalarını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber