Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasak teklifinin 2025 yılına bırakıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylı çalışma talimatı verdiğini belirten Güler, görüşmelerin bütçe maratonunun ardından yeniden başlayacağını söyledi.