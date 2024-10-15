Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 18:07, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:07
Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasak teklifinin 2025 yılına bırakıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylı çalışma talimatı verdiğini belirten Güler, görüşmelerin bütçe maratonunun ardından yeniden başlayacağını söyledi.