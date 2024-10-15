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'Gıda denetimlerinin etkinliğinin artırılması için yeni personel alımı yapılmalıdır'

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen gıda denetim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için Bakanlık bünyesine yeni personel alımı yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 18:45, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:45
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'Gıda denetimlerinin etkinliğinin artırılması için yeni personel alımı yapılmalıdır'

Öztürk, gıda güvenliğinin ve güvenirliğinin sağlanarak halk sağlığının korunması adına "Çiftlikten Çatala" anlayışıyla her yıl yaklaşık 1,3 milyon denetim gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin, mevcutta artan iş yükünün hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gıda denetimlerinin caydırıcılığının ve etkinliğinin artırılması için yeni personel alımının elzem olduğunu kaydeden Genel Başkan Öztürk şunları söyledi: "Halk sağlığının korunmasındaki en temel unsur gıda güvenliği ve güvenilirliğidir. Halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi için Bakanlık çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışmakta ve her yıl yaklaşık 1,3 milyon denetim yapmaktadır. Halk sağlığı ve gıda güvenilirliğin sağlanması içinyapılan bu denetimler ve kamuoyuyla paylaşılan denetim raporları mevcut cezaların caydırıcılık etkisinin tartışılmasına yol açmıştır.

Bu denli hayati önem taşıyan denetimlerde ne yazık ki Bakanlık personelimizin sayısı yetersiz kalmakta ve iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır. Etkin denetimlerle halkın güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden çalışan Bakanlık çalışanlarımızın iş yükünün hafifletilmesi ve gıda denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için Bakanlık bünyesine açıktan atama yolu ile biran önce yeni personel alımı yapılmalıdır."

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