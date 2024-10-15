Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gündür haber alınamayan kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 18:55, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:52
Boztepe Mahallesi Piraahmet mevkisinde fındık bahçesinde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca'ya (57) ait olduğunu belirledi.
Evli ve 1 çocuk annesi Karaca'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.