Freni arızalanan iş makinesi 7 araca çarptı: 8 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin 7 araca çarptığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 19:19, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 19:19
Denizciler Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
Öte yandan freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.