İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi yeniden gözaltına alındı. D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 20:15, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:05
8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine D.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.