Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı

İstabul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete, doğum sancılarının başlaması üzerine, eşiyle birlikte taksiyle hastaneye gitmek istedi.

Taksi bulamayan çift, metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancılarının artması üzerine sürücü, Cennet Mahallesi mevkiinde park etti.

Baba doğuma yardım etti

Yolcular başka araçlara yönlendirildi. Hanife Mete eşinin de yardımıyla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Metrobüsteki o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Baba Cemal Mete, "Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Çok şükür, bir sıkıntı olmadı ve doğum gerçekleşti. Metrobüs, Avcılar'dan gelirken tamamen doluydu. Sağ olsun, şoför yolcuları indirdi ve onlar da anlayış gösterip indiler. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğum, metrobüsün içinde gerçekleşti. Bir ilk oldu" dedi.