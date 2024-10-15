Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü

Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi kararını erteledi
Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi kararını erteledi
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Ana sayfaHaberler Yaşam

Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 22:59, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:00
Yazdır
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı.

Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Işıklandırmayı gören bazı vatandaşlar ve turistler de fotoğraf çekti.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olan ekim ayında dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. "Pembe Kurdele" ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber