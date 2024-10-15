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İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 23:21, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:21
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İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 146 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.

Lübnan'da yerinden edilenler için 1067 barınma merkezi kuruldu ve bunlardan 881'i maksimum kapasitesine ulaştı.

Barınma merkezlerinde kalanların sayısı 188 bin 652'ye ulaştı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çoğunluğu Lübnan'ın güneyinden olmak üzere ülkedeki göç dalgasının sürdüğünün altı çizildi.

Lübnan'da 23 Eylül - 15 Ekim tarihlerinde 329 bin 386'sı Suriyeli olmak üzere 456 bin 228 kişinin Suriye'ye geçtiğine vurgu yapıldı.

Ülkedeki devlet okullarının yüzde 77'sinin barınma merkezine dönüştürülmesi veya çatışmalardan doğrudan etkilenen bölgelerde bulunması nedeniyle eğitim veremediği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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