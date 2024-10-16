MEB, Ek ders Yüklerini Sistemden Otomatik Alacak Ek Ders Modülünü Uygulamaya Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.10.2024 tarih ve 117005426 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"Söz konusu modül, ders ve ek ders saatlerinin hesaplanmasına esas teşkil edecek verileri MEBBİS veri tabanında yer alan e-Personel, e-Okul, e-Kurs, e-Yaygın, e-Pansiyon, e-Bilsem modüllerinden otomatik olarak alacaktır. Ancak bu modüllerde yer almayan veriler eğitim kurumu yöneticileri tarafından sisteme girilecektir. Ekim ayı itibariyle kullanıma açılması planlanan Ek Ders Modülünün test edilmesi ve kullanıma açılabilmesi için İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri ile resmi eğitim kuramlarının aşağıda belirtilen veri girişi ve kontrol işlemlerini ivedilikle ve hassasiyetle yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda:

1- İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) Kadrolu öğretmenlerin ders saati tamamlama/geçici görevlendirme bilgilerine dair başlangıç ve bitiş tarihlerinin görevlendirmenin ya da görevi sonlandırmanın yapıldığı hafta içerisinde,

b) Eğitim Kurumu yöneticilerinin görevlendirme bilgileri (Geçici Görevlendirme/Vekaleten) ile görevlendirme başlangıç ve bitiş tarihlerinin söz konusu işlemin yapıldığı hafta içerisinde,

c) İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yıllık izin, mazeret izni, sağlık iznine dair veri girişlerinin izin başlangıç tarihinin yer aldığı hafta içerisinde,

ç) İstifa, müstafi sayılma, açığa alınma, aylıksız izne ayrılma gibi nedenlerle aktif görevi sona eren personel bilgilerinin, görevin sona erdiği hafta içerisinde, ivedilikle e-Personel Modülüne işlenmesi,

2- Eğitim kurumları tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilenler dahil olmak üzere eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yıllık izin, mazeret izni, sağlık iznine dair veri girişlerinin izin başlangıç tarihinin yer aldığı hafta içerisinde ivedilikle e-Personel modülüne işlenmesi,

b) e-Okul modülünün Kurum İşlemleri>Ders İşlemleri sekmesi altında yer alan, "Ders Programı", "Ders Öğretmenleri" ve "Seçmeli Ders Haftalık Dağılım" başlıkları altında yer alan bilgilerin eğitim kurumu yöneticileri tarafından kontrol edilerek varsa eksik bilgilerin girilmesi özellikle e-Okul modülüne yakın zamanda eklenen "Seçmeli Ders Haftalık Dağılım" sekmesine veri girişlerinin yapılması,

c) Yatılı/pansiyonlu eğitim kurumlarında, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı bilgilerinin e-Pansiyon modülüne girilmesi ve modül üzerindeki pansiyon nöbet listesi ile belletmen öğretmen bilgilerinin güncellenmesi,

ç) Özel eğitim anaokulu ile diğer eğitim kuramlarının bünyesinde açılan özel eğitim ana sınıflarında şube öğretmeni olarak görevlendirilen her iki öğretmene ait bilgilerin e-Okul modülüne girilmesi ve bilgilerin güncellenmesi,

d) Halk eğitim merkezi müdürlükleri tarafından kurs açma, kapatma, kurs planı değişikliği işlemlerinin e-Yaygın sistemi üzerinden yapılması ve bilgilerin güncellenmesi,

e) Destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kurs açma, kapatma, grup birleştirme, kurs/ders planlama işlemlerinin e-Kurs modülüne işlenmesi ve bilgilerin güncellenmesi,

f) Bilim ve sanat merkezi yöneticileri tarafından haftalık ders programı girişinin, e-Bilsem modülü a) üzerinden yapılması ve bilgilerin güncellenmesi,

hususlarının sözü edilen modüllere erişim yetkisi bulunan tüm personele duyurulması, veri giriş, kontrol ve güncelleme işlemlerinin ikinci bir uyarıya mahal verilmeksizin 18.10.2024 mesai bitimine kadar tamamlanması, daha sonraki süreçte ise söz konusu modüllere ait verilerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda güncelliğinin sağlanması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR