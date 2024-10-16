Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak
Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak
Suriyeliler için çalışma izni aranmayacak
Suriyeliler için çalışma izni aranmayacak
Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti
Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik
Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi kararını erteledi
Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi kararını erteledi
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
2025 bütçesinin ayrıntıları perşembe belli olacak
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Erdoğan: Yaklaşan tehlikeyi görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti

AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetleri konusunda yaptığı yorumlar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Aydemir'in "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur." sözleri tepki çekti. Latif Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 07:37, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 07:39
Yazdır
Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti

Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in tepki çeken sözleri tartışma yarattı. Meclis toplantısında konuşan Aydemir, "Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" dedi.

Açıklamasına devam eden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü insanlar... Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Dağ, şunları paylaştı:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Konuşmasının çarpıtılarak parti ve şahsına zarar verildiğini belirten Aydemir, "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber