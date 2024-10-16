Suriyeliler için çalışma izni aranmayacak

Türkiye'de özellikle organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere belli alanlarda yaşanan eleman açığı bir süredir Suriyeliler ve diğer geçici koruma altındaki yabancılar ile gideriliyordu. Ancak, çalışma izinleri konusunda zaman zaman yaşanan sıkıntılar iş dünyası tarafından çok defa hükümetin gündemine getirildi ve sığınmacıların çalıştırılması için kolaylık getirilmesi talep edildi.

Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma izinlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre izin muafiyeti, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi' üzerinden bildirilenler için, bildirimde belirtilen kapsam ve sürelerde geçerli olacak. Bu kapsamdakiler için sadece çalışma izni muafiyet bilgi formu düzenlenecek.

NİTELİKLİ ELEMANA 3 YIL MUAFİYET

Yönetmeliğe göre ayrıca, ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların izin muafiyeti ise 6 aydan 3 yıla çıkarılıyor.

YABANCI GAZETECİLER DE MUAF

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında gelen yabancı basın mensupları da görevleri süresince çalışma izninden muaf olacak.

SPORCU VİZELERİNE DÜZENLEME

Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince çalışma izninden muaf tutulmasına ilişkin 'spor meşruhatlı vize' almış olmaları şartı kaldırıldı.

30 GÜN SÜRE SINIRI KALKTI

Yabancıların yurt içinden yapacakları çalışma izni muafiyeti başvurusu için Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı da yönetmelikle kaldırıldı. Buna göre, yurt içinden çalışma izni muafiyeti başvuruları, yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süreler içinde yapılabilecek.