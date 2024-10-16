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Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor

AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve kabine üyelerinin yaz boyunca yaptığı çalışmalarda, CHP'nin erken seçim ısrarının sahada karşılık bulmadığı tespiti öne çıktı. AK Parti kaynakları "Milletin şu anda tek derdi açıkçası ekonomi. 'Ekonomiyi düzeltin' diyorlar.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 07:50, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 07:53
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Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere, CHP yöneticileri bir süredir Türkiye'de bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu, hatta 2026 baharında milletin önüne sandığın konulmasını gündemde tutuyor. AK Parti'ye göre, Özel partideki iç çekişmeleri gölgelemek için 'Erken seçim tartışmasını' sürdürüyor. AK Parti yöneticileri ise Özel'in bu ısrarının sahada bir karşılığının olmadığını düşünüyor.

Türkiye GaztesidenYücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti yönetiminin koordinasyonunda, Türkiye Buluşmaları adı altında yürütülen çalışmaların yanı sıra, milletvekillerinin kendi seçim bölgelerindeki faaliyetlerinde 2 ay boyunca vatandaşla yüz yüze temas kuruldu. AK Parti milletvekillerinin parti yönetimine de rapor ettiği bu çalışmalarda, son birkaç yıldır olduğu gibi ekonomi ana başlık olarak gündem olurken, CHP'nin başlattığı erken seçim tartışmalarına vatandaşın tepki gösterdiği değerlendirmesi yapıldı. AK Parti kaynakları "Milletin şu anda tek derdi açıkçası ekonomi. 'Ekonomiyi düzeltin' diyorlar. Seçim falan istedikleri yok. Fiyat artış hızı yavaşladı, bunun yansıması sahada da görülüyor. O nedenle, CHP'nin gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları nafile tartışmalar olarak değerlendiriliyor. Erken seçimin dertlerine çare olmayacağını görüyor vatandaş. Beklentileri sorulduğunda da büyük oranda seçimi kimse gündeme getirmiyor" değerlendirmesini yaptı.

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