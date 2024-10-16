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66 gün boyunca denizde sürüklenerek hayatta kaldı

Bir Rus adam, kardeşi ve yeğeninin hayatını kaybettiği 66 günlük denizde sürüklenme mücadelesinden mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu.

Haber Giriş : 16 Ekim 2024 08:16, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:18
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66 gün boyunca denizde sürüklenerek hayatta kaldı

Guardian'ın haberine göre Mikhail Pichugin, donmuş denizlerde şişme botta geçirdiği iki aydan uzun süre sonunda kurtarılırken, kardeşi Sergei (49) ve 15 yaşındaki yeğeni Ilya bu yolculukta hayatını kaybetti.

Pichugin, 9 Ağustos'ta kardeşi ve yeğeniyle birlikte Rusya'nın Habarovsk bölgesinden Sahalin Adası'na gitmek üzere bir şişme katamaranla yola çıktı. Ancak 66 gün boyunca sürüklendiler ve yaklaşık 1.000 kilometre uzakta, Okhotsk Denizi'nde bir balıkçı teknesi tarafından bulundu.

50 kilo verdi
Kurtarıldığında sadece 50 kilogram olan Pichugin, balıkçılara "Gücüm kalmadı" diyerek seslendi ve bir halatı yakalayarak kendini kurtardı. Eşi Yekaterina, Pichugin'in başlangıçta 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve bu kilonun onu hayatta tutmuş olabileceğini söyledi.

Pichugin'in ve ailesinin yola çıkarken sadece iki haftalık yiyecek ve su aldıkları belirtiliyor. Grup, yağmur suyunu toplayarak ve kurutulmuş yiyeceklerle hayatta kalmaya çalıştı. Pichugin'in yeğeni Ilya, Eylül başında hayatını kaybetti. Kardeşi Sergei ise soğuk suda yıkanmaya çalışırken denize düştü ve Pichugin tarafından kurtarıldı, ancak kısa süre sonra o da vefat etti.

Soruşturma başlatıldı
Pichugin, Magadan şehrine götürülerek hastaneye kaldırıldı ve durumunun "daha iyi" olduğu bildirildi. Ancak olayla ilgili güvenlik kurallarının ihlali iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı ve Pichugin'in suçlu bulunması halinde yedi yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Pichugin, Sahalin'de çalışan bir şofördü ve kardeşi ile yeğenini balina izleme turuna davet etmişti. Ancak bu planlanmış deniz gezisi, trajik bir olayla son buldu.

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