TFF'de yolsuzluk iddiaları: Bilet parasını berberin hesabına aktarmışlar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan İbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF yönetiminde mali usülsüzlükler yaşandığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gelecek sezon yabancı futbolcu sınırının olmayacağını da belirten Hacıosmanoğlu, Futbol Disiplin Talimatı'nı da değiştireceklerini ve hakem ya da gözlemci raporlarında yer alamasa bile görüntülere bakarak ceza verileceğini ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"TARİHİMİZİN EN KARAKTERLİ KADROSU"

"İzlanda'da stat tamamen buzdu. Hatta UEFA yetkilileri ertelemeyi düşündü ama sonra oynayalım dediler. Montella hocanın oyuncularla diyaloğu çok iyi. Maç öncesi toplantıda ben de ufak bir konuşma yaptım ve şunu söyledim: 45 senedir futbol camiasının içinde olan bitenlere şahit oluyorum. Bana göre bu kadro tarihimizin en karakterli kadrosu. Sağolsun arkadaşlar da saha aslan gibi mücadele ettiler."

"8 YAŞINDAKİ KIZIM HOLLANDA MAÇINDAN SONRA 'GİT FUTBOLUN BAŞKANI OL' DEDİ"

"Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz."

FUTBOLCULARA DÜNYA KUPASI PRİMİ: BODRUM'DA VİLLA

"22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkan varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri."

LALE CANDER'İN GÖREVİNDEN ALINMASI

"Bu yönetim kurulu arkadaşımızın farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye."

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİNİ GENEL SEKRETER YAPMASI

"27 seneye yakında kamuda görev yapmış bir insan benim yeğenim. UEFA, başkanı değil, genel sekreteri muhatap alır. 12 kardeşim ve 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Liyakat varsa akraba da atanır. Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."

MECNUN OTYAKMAZ İLE KÜS OLDUĞU İDDİASI

"İnsanlar Mecnun başkanla biz bir araya nasıl geldik diye insanların kafası orada karıştı. Daha önce ufak tefek sorunlar yaşamıştık. Kendisine eşbaşkanlık olmadığı için 1. başkanvekili olarak görev verdik. Mecnun Otyakmaz ile aramızda hiçbir sorun yok. Uyum içinde çalışıyoruz ve öyle de devam edecek."

"BİZ BİR ÇİFTLİK DEVRALDIK"

"Çok güzel bir Federasyon devraldık! Bu sadece Büyükekşi'den kaynaklanmıyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Biz bir çiftlik devraldık. Ankara Bölge'de 4 teknik eleman çalışıyor, 30 kişi var kadroda. Bölge müdürlüklerinin altında makam arabası var, şoförü geziyor. Tazminatları 6 milyon tutuyor. Bölgeleri kaldırmak istiyoruz. Çıkarmak istediğimiz adamın 587 gün yıllık izni birikmiş."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"5 milyon lira artıda görünen TFF'nin mali bilançosu 272 milyon TL ekside görünüyor. Serbest denetim raporuyla bu düzeltilecek ve ondan sonra suç duyurusunda bulunacağız gerekli makamlara. Genel kurul üyelerine yapılan saygısızlık adına bu suç duyurusunda bulunacağız. Tabloda kalem oynaması yapmışlar, rapor ortaya çıktığı zaman detayları siz de duyarsınız."

"4 MİLYON EURO AĞIRLAMA MASRAFI"

"EURO 2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz."

"TFF'NİN SPONSORLUK PARASININ BİR KULÜBE GÖNDERİLMESİ İSTENMİŞ"

"Bizim Puma ile top sponsorluğumuz var. Belli bir rakamda top var ve ekstra 200 bin Euro veriyorlar. Rakam konusunda anlaşıyorlar. 3 senelik sözleşme yapıyorlar ve bir sefere mahsus 200 bin Euro alıyorlar. Bu parayı bir kulübe gönderilmesi isteniyor. Ben bunu yapamam, benim sözleşmem TFF ile diyorlar. Biz şimdi başka bir markayla anlaşma yapıyoruz. Topların yanı sıran 550 bin Euro alacağız ve 3 sene boyunca her sene alacağız."

"EURO 2024'TEN GELEN 16 MİLYON EURO'NUN 4 MİLYON EURO'SU MİSAFİR AĞIRLAMAYA HARCANMIŞ"

"11. ayda Kayseri'de milli maçımız var. Kulüp başkanlarını davet edeceğiz, ağırlayacağız ama TFF'ye yansıtmadan yönetim kurulu olarak kendimiz ödeyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda 16 milyon Euro para kazanılmış, 4 milyon Euro'su misafir ağırlamaya harcanmış. O parayı futbolculara prim olarak dağıtsalardı da Hollanda'yı yenseydik"

"MAÇI DEĞİL, HAKEMİ İZLİYORUM"

"Geçtiğimiz 8 haftanın adil bir şekilde yönetildiği konusunda değerlendirmiyor. Sürekli kulüpl başkanlarıyla iletişim halindeyim Ben maçı değil, hakemleri izliyorum. Temennimiz bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. DEğişimi çok iyi yapmamız lazım. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız.""

"VAR'DA KASITLI BİR HAREKET GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN BU BİZİM ŞAHSİYETİMİZLE OYNAMAYA GİRER"

"Çoğu yorumcu kuralları bilmesine rağmen adil yorum yapmıyor. Aynı yorumu yapan yorumcuların bir sene önce farklı yorum yaptığı görülüyor. Renge göre yorum yapılıyor yani. Başkanlarımızla 3 saate yakın görüştük. Geçmişte hata oluyordu ama kasıtlı hata oluyordu. Bu sezon 8 haftaya baktığımızda hata yapanların yüzde 80'inin genç hakemlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu hataların VAR'da minimuma indirmemiz gerekiyor. VAR'da kasıtlı bir hareket gördüğümüz zaman bu bizim şahsiyetimizle oynamaya girer. Bizim şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur"

"OKAN HOCAYA EN BÜYÜK CEZA..."

"Bir maçta hakem arkadaş raporuna yazmadı söylenen lafı. Talimatlarda da gözlemci, temsilci, hakem yazmadıktan sonra ceza veremiyorsunuz. Okan hocanın pozisyonundan bahsediyorum. Arkadaşlara söyledik o talimat değişecek. Yazmayan, gördüğünü, duyduğunu işleme koymayan bizimle yürümeyecek. Kim ne söylüyorsa cezasını çekecek. Rapora yazılmamış olsa bile görüntülerden ceza vereceğiz. Rapora yazmayan arkadaşa da gereği yapılacak. Okan hocanın orada kullandığı kelime 'Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez...' Şimdi öyle düşünmeyeceksiniz işte. En büyük ceza; bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o. Size söylenen söz ve hakaret size yapılmıyor, bize yapılıyor dedim hakem arkadaşlarımıza. Biz onlara sahip çıkacağız, arkalarında duracacağız. Hatalarını düzelten hakem arkadaşlarımızla devam edeceğiz, düzeltmeyenlerle birlikte yürümeyeceğiz. Bizim olduğumuz yerde art niyetli hiç kimse hareket edemeyecek"

"YABANCI SINIRI KALKACAK"

"Önümüzdeki sezon yabancı futbolcı kuralı serbest olacak ama bir kriter ve nitelik getirilecek."