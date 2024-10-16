TFF'den istifa duyurusu: Tüm görevleri alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in TFF Yönetim Kurulu tarafından istifasının istendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir."