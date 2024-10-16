Barzani Ankara'ya geliyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret için yarın Ankara'ya geliyor.

IKBY'den tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir araya geleceği ifade edildi.

İHA'nın aktardığına göre Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları vurgulandı.