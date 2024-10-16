Perşembe günü kar geliyor

Meteoroloji, 16 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Karadeniz'e sezonun ilk kar yağışı geliyor.

Rize civarında ise yağmur hafifliyor ancak çarşamba ile cuma arasında Kastamonu, Sinop, Samsun ve Rize'ye kadar şiddetli yağmur var. Yaylalarda kar bekleniyor.

Bolu 22, Trabzon 20 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van kesiminde 3 gün daha yağış geçişleri görülebilecek.

İl il hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 19°C

Sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 21°C

Sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 23°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 19°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 21°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney, Muş'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 18°C

Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 18°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu