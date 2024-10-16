Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2390 34,2400 34,2040 34,2050 Avro 37,3850 37,3860 37,2700 37,2710 Sterlin 44,8300 44,8410 44,5210 44,5310 İsviçre frangı 39,7550 39,7620 39,6370 39,6450 ANKARA ABD doları 34,2090 34,2890 34,1740 34,2540 Avro 37,3450 37,4250 37,2300 37,3100 Sterlin 44,7700 44,9800 44,4610 44,6710