Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 17:20, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2390
|34,2400
|34,2040
|34,2050
|Avro
|37,3850
|37,3860
|37,2700
|37,2710
|Sterlin
|44,8300
|44,8410
|44,5210
|44,5310
|İsviçre frangı
|39,7550
|39,7620
|39,6370
|39,6450
|ANKARA
|ABD doları
|34,2090
|34,2890
|34,1740
|34,2540
|Avro
|37,3450
|37,4250
|37,2300
|37,3100
|Sterlin
|44,7700
|44,9800
|44,4610
|44,6710