Erzincan'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı
Erzincan'da son bir hafta içerisinde 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 09:48, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:49
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.
17 kişi Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.