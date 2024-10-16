Akdeniz'de sıcaklıklar 12 derece düşecek

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Batı Akdeniz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde soğuk havanın ve sahil kesimlerde kuvvetli rüzgarın etkisini hafta başına kadar sürdürmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların sahil kesimlerdeki kuvvetli rüzgar ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.