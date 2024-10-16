DHBT sınav sonuçları açıklandı
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:05, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:18
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı
22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI