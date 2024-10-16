İlk ara tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

2024-2025 ara tatil tarihi, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler kısa bir kış tatiline çıkabilecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

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