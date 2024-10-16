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Gençler 81 ilde orman temizliği yapacak

- Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 20 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde geniş katılımlı orman temizliği yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:09, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:09
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Gençler 81 ilde orman temizliği yapacak

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 20 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gençler ve gönüllülerin katılımıyla eş zamanlı orman temizliği yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde geniş katılımlı orman temizliği etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinliğe üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da destek verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde belirlenen ormanlık alanlarda yapılacak etkinlik, geniş bir gönüllü katılımına sahne olacak. Gençlerin ve gönüllülerin öncülüğünde, doğaya zarar veren atıklar toplanacak, uygun şekilde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu kapsamda, atıkların sağlıklı bir şekilde geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi için çeşitli paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Orman temizliği hem orman sağlığına hem de biyolojik döngünün korunmasına büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gençler ve gönüllüler, ormanları korumak ve geleceğe temiz bir iz bırakmak için bu büyük çevre hareketine katılmaya davet edildi. 20 Ekim?de belirlenen alanlar ve ormanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde katılımcı olarak yer almak isteyenler "genclikhizmetleri.gov.tr" adresini ziyaret ederek bilgi alabilecek.


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