RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği "Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" toplantısında dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

"Adım cezacı başkana çıktı"

Konuşmasına "RTÜK Başkanı olarak değil de 2 çocuk babası olarak konuşuyorum" diye başlayan Şahin, şunları söyledi:

"Öncelikle bütün medya yöneticilerini, televizyon programlarını empati yapmaya davet ediyorum. Reyting denen şehvete lütfen daha fazla kapılmayın. Gündüz kuşağı programlarından ele alalım. Gündüz kuşağı programlarında sürekli şiddet, sürekli şiddet. Haber programlarında sürekli şiddet. Toplumsal olarak hepimize vazifeler düşüyor. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde bu kadar çok şiddet içeriğini filtresiz vermek doğru değildir.

Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil. Arkadaşlar lütfen dikkatle ele alalım. Toplanıyoruz, oturuyoruz konuşuyoruz ama her seferinde reyting denilen şehvete, canavara yeniliyorsunuz."

"Ceza verilenler daha çok izleniyor"

Gerekirse reyting listesinde değişikliğe de gidebileceklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu ilgili kurumlarla, sayın bakanımızla da konuşmakta fayda var. Gerekirse, televizyon programlarından, gündüz kuşağı programlarından haber programlarından şiddet içeriklerini reyting listesinden kaldıralım. Reyting listesinde bunlar olmasın, temiz yayıncılık olsun. Tamam bunların çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz ama sonuç? Bir de ceza verilenleri daha çok izleniyor. Medyanın içerisinde gerçekten her şekilde, elimden gelen her şeyi yapıyorum."

"Ufak bir kanunla çözülür"

Şahin, konuşmasının devamında "Bu ilkeleri benimsiyoruz ama lütfen artık siz de bu ilkeleri benimseyin. Ne olacak, illa ceza mı verelim? Ceza verelim, sonuçlarına da hep beraber katlanalım. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.