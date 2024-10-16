Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27,4 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyükşehirde fiyatlar ne kadar arttı?

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir?de yüzde 23,1 yükseldi.