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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 16:53, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:53
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 66 bin 399,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 66 bin 399,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 365 milyon 503 bin 650,04 lira, işlem miktarı ise 451,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 366 milyon 194 bin 615,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.040.000,002.649,00
En Düşük3.054.000,002.650,00
En Yüksek3.066.399,502.790,00
Kapanış3.066.399,502.787,00
Ağırlıklı Ortalama3.058.460,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.365.503.650,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)451,63
Toplam İşlem Adedi38

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