Sağlık personeli atama talebi, 1 milyon Tweetle Türkiye rekoru kırdı!

Atama bekleyen yüzbinlerce sağlık personeline ses olan etkinlik gün boyu gündemde kalmayı başardı. Etkinlik sonrasında değerlendirmede bulunan Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Kaya, sağlık camisanın gündemini gençlerin belirlediğini vurgulayarak, 'Bugün bir kez daha atama bekleyen sağlık çalışanları için var gücümüzle gündemdeydik. Ve bir kez daha gösterdik ki, camiamızın gündemini gençler belirler, rekorları gençler kırar dedi. Atama bekleyen tüm sağlık çalışanları adına ilk günkü kararlılık ile mücadele edeceklerini belirten Kaya etkinliğe katılan tüm kullanıcılara teşekkür ederiz' açıklamasında bulundu.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya'nın açıklamaları şöyle:

''Kamu Birliği Konfederasyonu Kamuda İstihdamı Arttırma Komisyonu ve Sağlıkçı Birliği Platformu Başkanı Ahmet Esmer: 100 bin sağlık personeli ataması için 1 milyonu aşkın tweet ile gelmiş geçmiş en büyük atama etkinliğini gerçekleştirdik. Sağlık bakanımızın bir önergeye vermiş olduğu cevapla 2025 yılında çalışmanın başlayacağını bildirmiştir.''

''Tüm branşlarda adil dağılım yapılmalıdır''

''2024 KPSS sürecinde tüm branşlarda +1.5 puan gibi bir ilerleme varken tüm branşlarda adil dağılımla en az 4 etapta bir istihdamın kaçınılmaz olduğu talep edilmiştir. Bunun içinde ilk istihdam sürecinin çalışması 2024 yılı içerisinde yapılması talebimizdir. Bu minvalde yaptığımız çalışmaya katkı sunan başta konfederasyonumuzun Genel Başkanı Osman Kaya olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Sağlıkçı Birliğinin her bir grup temsilcisine ve tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.