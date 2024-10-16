Paralar hesaplara geçti! Bakan Göktaş duyurdu

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, "Bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını kaydetti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."