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Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte noterliklere, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine ilişkin hükümler yer alacak. Teklife göre, boşanma davasının reddine dair verilen kararın kesinleşmesinden bir yıl sonra, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 11:17, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:18
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Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

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