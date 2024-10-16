Belediye Başkanı açıklama yaptığı sırada depreme yakalandı
Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem 6 ilde büyük paniğe sebep oldu. Şiddetli sarsıntı Şanlıurfa'da da hissedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, basın toplantısında konuşma yaparken depreme yakalandı. O anlar kameralara da yansıdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 11:56, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:00
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da gerçekleşen ve Diyarbakır, Elazığ gibi birçok kentte de hissedilen depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
Şanlıurfa'da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu.
Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınarın basın toplantısı yaptığı sırada deprem anı kameralara yansıdı. pic.twitter.com/yWTbMugVYDEkol TV (@ekoltvv) October 16, 2024