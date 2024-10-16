Malatya'daki 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi

KAYSERİ (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

Kayseri'de hissedilen depremin ardından vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bir süre dışarıda bekleyen vatandaşlar daha sonra ev ve iş yerlerine döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas'ta da hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şimşek, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem bölgesine yakın ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde gerekli taramalar devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bildirilmemiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.