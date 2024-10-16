Batman Valiliğinden 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 10.46'da gerçekleşen ve Diyarbakır, Elazığ gibi birçok kentte de hissedilen depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı. Batman Valiliği, "Valiliğimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:00, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:10
BATMAN (AA) - Batman Valiliği, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Valiliğimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadeleri kullanıldı.