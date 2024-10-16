Batman Valiliğinden 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

BATMAN (AA) - Batman Valiliği, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadeleri kullanıldı.