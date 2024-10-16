Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan, 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
- "Şu an itibarıyla şehrimizde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:24
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, kentte şu an itibariyle olumsuz bir etkiyle karşılaşılmadığını bildirdi.
Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da da hissedildiğini belirtti.
Zorluoğlu, "Malatya?nın Kale ilçesi merkezli depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahadadır. Şu an itibariyle şehrimizde olumsuz bir etkiyle karşılaşılmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.