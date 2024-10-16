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Bursa'da üç çeyrekte 314 bin otomobil üretildi, 178 bini ihraç edildi

OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın üç çeyreğinde günlük 1149 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 650'si (yüzde 56,58'i) ihraç edildi. Ocak-eylül döneminde OYAK Renault, 159 bin 380 otomobil ihracatıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:37, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:38
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Bursa'da üç çeyrekte 314 bin otomobil üretildi, 178 bini ihraç edildi

OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın üç çeyreğinde günlük 1149 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 650'si (yüzde 56,58'i) ihraç edildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın üç çeyreğinde 657 bin 148'i otomobil olmak üzere, traktör dahil 1 milyon 36 bin 506 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 234 bin 564 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 35,7 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Assan ise 9 aylık süreçte 178 bin 376 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Toyota 163 bin 844 adet otomobil üretimiyle üçüncü ve TOFAŞ da 80 bin 364 adet otomobil üretimiyle dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'da ocak-eylül döneminde üretilen otomobil sayısı 314 bin 928 olurken genel otomobil üretiminin 47,92'si kentte gerçekleştirildi.

- Bursa'daki üretimin yüzde 56'sı ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 159 bin 380 adetle ilk sırada bulunuyor.

Ocak-eylül döneminde, Hyundai Assan 152 bin 8, Toyota 136 bin 969 ve TOFAŞ 18 bin 831 otomobil ihraç etti.

Bu yılın 9 ayındaki dış satıma 178 bin 211 otomobille ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 38,14'ünü oluşturdu.

Bursa'da 9 aylık süreçte üretilen 314 bin 928 otomobilin yüzde 56,58'i yurt dışına gönderildi.

Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1149 ve günlük dış satım sayısı ise 650 oldu.

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